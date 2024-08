Attenzione alta, a Gubbio, per la presenza di bocconi killer. L’avviso arriva direttamente dal Servizio Ambiente del Comune, a cui ieri (1 agosto) sono stati segnalati sospetti avvelenamenti da esca, come accertato dal competente Servizio Veterinario dell’Asl.

Le segnalazioni riguardano tre zone del territorio: dalla piscina comunale, tra via Da Vinci e via del Bottagnone, negli immediati pressi della chiesa di Semonte e zona campo sportivo di Fontanelle, in via Borsellino.