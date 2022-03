Bocce, oltre 180 squadre alla 1^ edizione del Trofeo “Città di Castello” - Tuttoggi

L'assessore Carlettti ”Grande partecipazione e successo di pubblico grazie alla organizzazione della Asd Bocciofila Città di Castello e del suo presidente Paolo Bettacchioli”

Grande partecipazione e successo di pubblico per la 1^ edizione del “Trofeo Città di Castello”, manifestazione sportiva di livello nazionale organizzata negli impianti di Via Aldo Bologni dalla Società Asd Bocciofila Città di Castello, con in testa il suo presidente Paolo Bettacchioli e lo staff di dirigenti e appassionati di questo sport che vanta importanti tradizioni.

Oltre 180 le formazioni iscritte alle gare, provenienti da tutto il Centro Italia, si sono confrontate nelle categorie A, B, C e a coppie. Prima dell’inizio delle gare, proprio sotto la bandiera della pace è stato osservato un minuto di silenzio, ulteriore e significativo gesto del mondo dello sport locale per manifestare vicinanza e solidarietà alle popolazioni ucraine e dire “No alla guerra”.

Alla manifestazione ha partecipato l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che, durante le premiazioni dei bocciofili classificatisi ai primi posti, ha sottolineato “la straordinaria e qualificata partecipazione delle squadre ad un Trofeo organizzato in maniera impeccabile dai dirigenti della società tifernate, da sempre protagonista nel settore delle bocce”.

Questa, per la cronaca, la classifica generale finale: primi classificati Riccardo Lilli e Francesco Barbi (Intrepida); secondi Paolo Bevignani e Gianfranco Caldari (Cerbara); terzi Alberto Strona e Giampiero Baldarelli (Cartiere Milani Fabriano); quarti Fabio Marcucci e Francesco Giulietti (Gialletti).