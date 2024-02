Bocca mia taci. Francesco De Carlo a Perugia con il suo nuovo spettacolo da tutto esaurito - Tuttoggi.info

Mercoledì 28 febbraio alle 21 alla Sala dei Notari di Perugia il terzo appuntamento dell'anno di Comìc con Francesco De Carlo

È Francesco De Carlo, con il suo nuovo spettacolo Bocca mia taci, il protagonista – mercoledì 28 febbraio alle 21 alla Sala dei Notari di Perugia – del terzo appuntamento dell’anno di Comìc, programma di serate stand up comedy nell’ambito del progetto Tanganica. Libero Stato della Risata, rassegna di spettacoli dal vivo promossa dall’associazione culturale teatrale Occhisulmondo, realizzato con il sostegno dei fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Azione 1.3.4 – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali – “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023” e la collaborazione delle associazioni MenteGlocale e Coscienza Verde e dello Spazio MAI di Perugia.

Nato a Roma, dopo una laurea in Scienze Politiche e quattro anni al Parlamento europeo – dove ha lavorato nel campo della comunicazione – Francesco De Carlo ha partecipato a diversi programmi Rai, La7 e Sky e a tutte le stagioni dei programmi Nemico Pubblico su Rai Tre (firmati anche come autore), Comedy Central News e Stand up comedy (entrambi su Comedy Central). Tra dicembre 2017 e gennaio 2018 è andato poi in onda su Rai Tre con Tutta colpa della Brexit, il diario in 4 puntate di un comico italiano a Londra ai tempi della Brexit.





“Bocca mia taci”. Il nuovo spettacolo sold out anche a Perugia

“Quando facevo arrabbiare troppo mia nonna – spiega De Carlo nel presentare il suo nuovo spettacolo, in scena mercoledì alla Sala dei Notari per un appuntamento sold out da settimane – lei minacciava violenza col pugno chiuso, digrignava i denti e si metteva una mano sul muso, a soffocare un’imprecazione esclamativa. E poi dopo aver buttato un occhio al cielo mormorava: Bocca mia taci!. Mi sono sempre chiesto quale espressione tacesse ogni volta, quali parole, minacce o bestemmie rimanessero in quella sua bocca sdentata. E col tempo presi a sfidare quella sua capacità di controllo, con marachelle sempre più gravi. Fino a quando un giorno prese una gallina dal cortile e me la tirò contro. Questa storia, completamente inventata, mi ha insegnato che tenersi tutto dentro non fa bene. Bocca mia taci è il mio nuovo spettacolo di stand up. Più che un monologo, una marachella”.

