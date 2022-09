BNI e L'Autunno Caldo, a Città di Castello l'evento che aiuta gli imprenditori - Tuttoggi

La pandemia non ha fatto sconti per nessuno e, purtroppo, all’orizzonte si fa ancora fatica a vedere la luce della crescita e del cambiamento. A farne da cassa di risonanza, in questo autunno caldo, oltre al Covid, si sono aggiunti la guerra, i rincari, la caduta del governo, l’alluvione.

Riuscire a stare in piedi in questa giungla è quasi un miraggio e lo sconforto distrugge ogni tua più audace ambizione ma, non si può vedere un arcobaleno se non hai prima visto il temporale. Ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore.

La chiave è prendere decisioni coraggiose e strategiche, iniziare un nuovo cammino anche se questo ti spaventa, scegliendo di non farlo da solo ma unendo le forze, per non ritrovarti a fare gli stessi errori.

Spesso non te ne accorgi ma gli strumenti e le risorse per uscire da questo stato di solitudine e frustrazione sono molto più vicini di quanto ti rendi conto. Spesso la soluzione è seduta proprio accanto a te.

L’opportunità di scoprirla è quella dell’incontro tra imprenditori, organizzata da imprenditori, che si terrà mercoledì 28 settembre 2022 all’Hotel Garden di Città di Castello a partire dalle ore 17:30.

L’evento è aperto a titolari di aziende, liberi professionisti e commercianti, chiunque sia titolare di una partita iva o stia pensando di aprirla.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione a questo link – https://bit.ly/autunno-castello

E per informazioni: 0743 225572

Un Proverbio africano dice: “Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”.

I grandi imprenditori, sono coloro capaci di disegnare e ridisegnare relazioni di collaborazione creativa all’interno della loro squadra. I grandi imprenditori, sono coloro che non hanno la presunzione di vincere una partita da soli.

Ci vediamo il 28 settembre a Città di Castello.