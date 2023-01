Bni cerca imprenditori e professionisti per aprire capitolo Valtiberina "Qui c'è grande potenziale" - Tuttoggi

Cos’è Bni

Bni è una rete di tantissimi capitoli locali, in altrettante aree d’Italia e del mondo, dove i membri dei rispettivi gruppi si scambiano referenze lavorative, costruendo di fatto rapporti di fiducia ed empatia che portano ad accrescere e ad arricchire, a loro volta, l’esperienza professionale e la possibilità di ulteriori collaborazioni. Bni permette insomma di “procacciare” o acquisire clientela con il vecchio metodo del passaparola ma in un modo organizzato e referenziato.

Verso il capitolo ‘Valtiberina’

L’attuale “core group” Bni altotiberino, che in futuro diventerà il capitolo “Valtiberina”, è il desiderio comune di Maria Grazia e Marco, che vogliono portare nella loro valle “un valore aggiunto“, che poi sarebbe proprio il modo di lavorare di Bni, ausiliario a quello tradizionale. Lavorare da soli a volte può essere faticoso, Bni dà invece la possibilità di lavorare in autonomia senza essere soli, con il supporto umano di persone, basato su relazioni. Questa zona, che va da Sansepolcro a Umbertide, ha un grande potenziale imprenditoriale e un progetto come il nostro può essere molto appetibile. Al momento puntiamo ad arrivare a 30 iscritti”.

“Si cresce anche a livello umano”

Marco Fegadoli ha sottolineato come Bni “non sia solo un’occasione di situazioni lavorative ma anche di stretti rapporti sociali: io personalmente sono cresciuto molto a livello umano. Stare con dei professionisti aiuta a sua volta a diventare professionisti. Nella mia crescita personale ho anche imparato a parlare in pubblico, comunicare senza timidezza davanti ad una vasta platea. Bni, in sostanza, permette di entrare nel tessuto cittadino a più livelli. La nostra mission è creare un gruppo di lavoro che abbia una visione ben precisa, cambiare il tessuto economico e, appunto, sociale, della Valtiberina”.

Le regole interne di un capitolo Bni

Anche all’interno di Bni, per poter raggiungere con serietà gli obiettivi, ci sono regole precise. Maria Grazia ci ha infatti spiegato che “in ogni capitolo esistono un codice deontologico ed etico. Ogni gruppo diventa infatti una sorta di azienda (con tanto di Consiglio dei membri) moderata da regole, che si imparano con una ‘Bni University’ o corsi base obbligatori. A discrezione del singolo ci sono poi altri corsi di supporto, tutti utili ad accrescere le potenzialità del professionista e che altrove costerebbero tanti soldi. Nel capitolo è richiesto anche l’obbligo di presenza alle riunioni e, inoltre, c’è un solo posto per ogni singola categoria di professionista (ad esempio non ci potranno essere mai due architetti) per evitare il regime di concorrenzialità”.

La filosofia di Bni

“Molto importante nel marketing referenziale – aggiunge Maria Grazia – è anche la fiducia nel prossimo, in questo caso nel collega del proprio capitolo, che andrà sicuramente a referenziare un cliente di cui ha, a sua volta, completa fiducia. La filosofia di Bni è fornire al tuo collega quello di cui ha bisogno, un cliente specifico, interessato ad un preciso settore”. Maria Grazia, per esempio, appena una settimana fa, è stata contattata da una persona di Toronto interessata a degli immobili nel Comune di Umbertide: “Un altro pregio di Bni è che non si limita alla dimensione prettamente locale ma si estende a livello mondiale…”

Capitolo ‘Valtiberina’, link utili per iscriversi

Maria Grazia e Marco – già membri in due distinti capitoli umbri, assistant director del nascente capitolo Valtiberina – cercano “imprenditori e professionisti che abbiano voglia di mettersi in gioco”. Per cominciare occorre fare richiesta di iscrizione sul portale di Bni Italia, per avere anche la possibilità di visitare capitoli e conoscere persone all’interno rete. In attesa dell’apertura del capitolo Valtiberina, inoltre, esiste già una pagina del “core group” altotiberino, dove si possono contattare proprio Maria Grazia e Marco.

“L’iscrizione – precisano – dovrà essere valutata e visionata dagli stessi membri del capitolo. Se una professione è già coperta, ovviamente, non potrà essere accettata. Ma un’iscrizione potrà essere rifiutata anche per motivi etici di qualsiasi tipo. La selettività è massima e non possiamo accettare tutti”.

Categorie già “coperte” nel futuro capitolo Valtiberina “Ecco chi cerchiamo”

Al momento nel futuro capitolo Valtiberina sono già “coperte” le seguenti categorie di professionisti: gioielleria, consulente finanziario, assicuratore, informatico, consulente aziendale e avvocato. “Siamo alla ricerca di professioni contigue e afferenti a quelle già presenti ma ci piacerebbe molto avere anche diversi commercianti”. Il binocolo di Bni è già puntato sull’Altotevere e la sua vitalità imprenditoriale. Per dar vita a questo nuovo capitolo, ora, non resta che farsi avanti…