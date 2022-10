Bloccati sui binari dal passaggio a livello mentre arriva il treno, fermato dalla polizia

Poco dopo, è intervenuto sul posto anche il personale delle Ferrovie dello Stato che ha ripristinato l’impianto. Dopo circa 45 minuti, liberata e rimessa in sicurezza l’area e ottenuto il nulla osta da parte del Compartimento della Polizia Ferroviaria Umbria – Marche – Abruzzo, gli operatori hanno fatto riprendere la viabilità stradale e ferroviaria.

Sulla vicenda arriva anche un’interpellanza, che verrà presentata dalla capogruppo comunale della Lega di Bastia Umbra, e consigliera provinciale, Catia Degli Esposti “Si tratta di un problema annoso – denuncia – quello della necessità di un intervento per eliminare il sottopasso. Pratica in mano della Provincia. Prima si ragionava sulla possibilità di progettare un sottopasso, poi su un cavalcavia per il superamento dei binari”. Ma ancora nulla è stato fatto: “Presenterò una interrogazione in Provincia – annuncia Catia Degli Esposti – per fare il punto della situazione e sollecitare la soluzione del problema così da evitare disagi e, come visto, situazioni di grande pericolo”.