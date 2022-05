Blitz della polizia, trovati coltelli e pinze: un fermato e un espulso

L'intervento degli agenti in un locale della zona di Fontivegge dove erano state segnalate presenze legate allo spaccio di droga

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia sono intervenuti all’interno di un edificio in via della Ferrovia dove, negli ultimi tempi, era stato notato un sospetto via vai di persone, verosimilmente riconducibile a un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con gli occupanti dell’appartamento, un cittadino tunisino – classe 1982 – con pregiudizi in materia di spaccio di stupefacenti, reati contro il patrimonio e immigrazione clandestina e un cittadino palestinese – classe 1984 – con precedenti per furto, reati in materia di stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.