Blitz a Miranda: sequestrati hashish, cocaina e armi bianche  - Tuttoggi.info

Nella mattina di giovedì 31 luglio i Carabinieri di Terni e del Gruppo Forestale di Terni hanno svolto un controllo straordinario del territorio contro la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella frazione di Miranda, dove era stata segnalata la presenza di soggetti dediti allo spaccio.

Hashish, cocaina e armi bianche

Nel corso dell’attività, pur non essendo stati rintracciate persone sospette, i militari hanno recuperato e sequestrato 73 grammi di hashish e 24 di cocaina, questi ultimi già suddivisi in dosi, rinvenendo inoltre vari armi bianche, tra cui coltelli, mannaie e un’ascia nonché una pistola a salve, perfetta replica di un’arma reale, priva del tappo rosso. Il materiale trovato, utile a formare i consueti “bivacchi” di fortuna, è stato raccolto per lo smaltimento dall’A.S.M. di Terni. Servizi di questa portata saranno ripetuti nelle prossime settimane per contrastare il fenomeno dello spaccio nelle aree boschive periferiche di Terni e di altre località della Provincia.