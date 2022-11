Black Friday: come acquistare senza perdere il sorriso - Tuttoggi

Successivamente questa ventata di positività è calata, per colpa di delusioni e fregature. Ora però, possiamo tornare ad acquistare con serenità. Conosciamo i punti deboli di questo evento e sappiamo come difenderci.

Il confronto dei prezzi

Per prima cosa bisogna capire quali sono le offerte reali e quali no, per farlo è necessario tenere sotto controllo i prezzi.

Una strategia vincente è concentrarci sulle cose che ci interessano e guardare quanto costano 1-2 mesi prima dell’inizio del Black Friday. Questo ci permetterà di evitare fregature e di acquistare consapevolmente.

Acquistare solo da siti sicuri e negozi accreditati

Le truffe maggiori arrivano dal mondo del web e riguardano in particolar modo i pagamenti.

Per avere la certezza che il pagamento sia fatto in modalità sicura, l’indirizzo del sito deve iniziare con https e deve esserci il logo del lucchetto. Questo significa che la pagina è protetta da un sistema di crittografia e quindi i dati sono al sicuro.

Se decidi di acquistare in un negozio fisico, ti consiglio di affidarti a supermercati e catene conosciute che puntano alla trasparenza. Ad esempio, gli store di elettrodomestici per rendere tutto chiaro al cliente creano volantini per l’occasione. Per capire di cosa parlo guarda il volantino Trony Black Friday.

Attenzione ai post sui social

Facebook, Instagram, Tick Tock sono mezzi che ci permettono di stare sempre al passo con i tempi e dove si trovano gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le promozioni.

Attenzione però ai post che vengono pubblicati nel periodo precedente al Black Friday. E’ già capitato che contenessero virus o malware. Prima di cliccare accertiamoci che la fonte sia affidabile.

Controllare la reputazione del venditore

I maghi della truffa sfruttano ogni occasione per guadagnare dei soldi. Il Black Friday è indubbiamente un ottimo momento, milioni di utenti cercano su siti, come Ebay o Amazon, offerte e sconti.

Creare un profilo per vendere qualcosa d’inesistente e poi chiuderlo, per queste persone, è impresa facile.

Quindi, non fatevi prendere dalla fretta, prima di procedere all’acquisto controllate con attenzione le caratteristiche dell’oggetto, ma anche le recensioni e la storia del venditore. Diffidate da profili nuovi e privi di recensioni.

Controllate il prezzo finale prima di procedere al pagamento

Una strategia utilizzata da chi vuole truffare il cliente è aggiungere all’ultimo dei costi. Così un oggetto in promozione a 10 euro, finisce per costare magari 20 euro o più.

Prima di cliccare su procedi al pagamento, controllate la cifra finale, non devono esserci tasse in più, il prezzo non deve essere cambiato improvvisamente e le spese di spedizione non devono essere esagerate.

Usare carte di credito prepagate o sistemi di pagamento sicuri

Una buona regola quando si acquista online è di utilizzare carte di credito prepagate. Questo permette di avere sempre sotto controllo il saldo disponibile e in caso di frode perdere al massimo il denaro presente sulla carta. In questo modo non vengono toccati i soldi presenti sul conto personale.

Altre opzioni molto amate da chi fa shopping online sono Paypal e Poste Pay.

Cosa ne pensi? Credi di poter acquistare senza rimanere deluso?

Personalmente sono sicura che con un po’ di attenzione e di calma, e seguendo questi pochi consigli non avrai brutte sorprese.

Ora non mi rimane che augurarti buon shopping!