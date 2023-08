Birre dopo la mezzanotte, multe a due ragazzi e negoziante

Sanzionati per violazione dell'ordinanza comunale | La Questura: controlli sui luoghi della movida anche nei prossimi fine settimana

Sorseggiavano birre da bottiglie di vetro per le strade del centro di Terni, dopo la mezzanotte. Multati – con 100 euro ciascuno – due ragazzi per violazione dell’ordinanza che prevede il divieto di asporto di bevande in vetro ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana nelle aree site all’interno del centro urbano – dal 01/07/2023 al 30/09/2023, dalle ore 15.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, del venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi.

Multa da 332 euro per il gestore del negozio di kebab che aveva venduto loro le birre.

Un sabato sera di controlli interforze quello del 5 agosto, che ha visto impiegate le pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di Finanza e della polizia locale nelle zone della movida cittadina. L’attività, disposta dal questore di Terni Bruno Failla, si è concentrata in particolar modo nelle zone della movida cittadina, dove sono state fermate e controllate 20 persone.

I controlli della polizia di Stato, finalizzati a garantire un’estate sicura, anche dal punto di vista del divertimento, verranno ripetuti – annunciano dalla Questura – anche nei prossimi fine settimana.