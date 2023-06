Birra dopo la mezzanotte, maxi multa a due locali del centro storico

La polizia locale ha sanzionato un mini-market ed un esercizio per la vendita del kebab

Birra venduta dopo la mezzanotte, maxi multa a due locali del centro a Perugia. Si tratta di un mini-market e di un kebab sorpresi dalla polizia locale a vendere birra alle 2.30 di notte.

Puniti con la sanzione di euro 6.666,67 per la violazione della normativa anti alcol.

La polizia locale di Perugia continuerà ad effettuare controlli mirati per sanzionare la vendita di alcolici fuori dagli orari e la somministrazione a minori, così come per le sigarette.

