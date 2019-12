"Birba chi legge" lancia la III^ edizione del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola” - Tuttoggi

Si sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Concorso Nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” promosso dall’associazione di promozione culturale BiRBA, e indetto come di consueto all’interno del Festival “BiRBA chi legge – Assisi fa storie”, in programma nella città serafica dal 28 al 31 maggio 2020 e in collaborazione con il Comune di Assisi. In attesa dell’evento di maggio torna quindi il concorso che premia, di anno in anno, un progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari che l’Associazione, dopo una attenta selezione delle domande pervenute, ritiene più meritevole di supporto e di sostegno.

Si può partecipare al concorso sia dall’Italia che dall’estero. Inizia quindi il percorso che punta a trovare anche nel 2020 un nuovo progetto vincitore dopo quello dello scorso anno. Ad aggiudicarsi il concorso nel 2019 è stato “Lasciamoli leggere”, proposto dal Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di Catania, al quale sono andati 1000 euro in libri per l’infanzia di qualità per la realizzazione della biblioteca scolastica. Nel 2018, invece, il Festival ha premiato il progetto proveniente dall’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” in collaborazione con la Pro-loco di Santa Maria dell’Arzilla, un piccolo paese in provincia di Pesaro-Urbino.

Si darà la precedenza anche in questa edizione a gruppi di volontari che si costituiscano in associazione no-profit e ai progetti che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

Per aderire al Concorso è possibile inviare il progetto a concorso@birbachilegge.it entro il 29 febbraio 2020. La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 31 maggio, nel corso del Festival “Birba chi legge – Assisi fa storie” che si terrà ad Assisi. Per le modalità di iscrizione si può consultare il sito www.birbachilegge.it.

“Birba chi legge – Assisi fa storie 2020” … con tutte le Creature

Il Festival di narrazione per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione BiRBA in collaborazione con la Città di Assisi, che prenderà il via dal 28 al 31 maggio 2020, muovendo i passi del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, vedrà il tema di questa terza edizione esplorare la prodigiosità della Natura in ogni sua espressione, animata e inanimata, reale e immaginaria. E la “straziante bellezza del Creato” non può prescindere dal suo essere multiforme, variegata e priva di misura. Proprio a loro si vuol dar voce, a coloro che dimorano fuori dalla normalità. I diversi, gli strani, gli esagerati, gli irreali. In una parola… i mostri. Come autore dell’immagine ispirata al tema scelto per il 2020 è stato scelto Paolo D’Altan, uno tra i maggiori illustratori italiani già Premio Andersen 2011.

Un Festival che punta a replicare e a fare, se possibile, ancora meglio della passata edizione del 2019, quando ad Assisi Birba ha proposto più di 70 eventi con 35 artisti e registrando una partecipazione di oltre 1.490 studenti alle matinée, ai laboratori a loro riservati e agli eventi, anche in inglese. Per quattro giorni, il Festival ha coinvolto la città in ogni suo angolo, dal più conosciuto come Piazza del Comune, cuore pulsante della manifestazione, al più nascosto e segreto: da edifici storici pubblici e privati a teatri, piazze, vicoli e giardini. Il tutto all’insegna della sostenibilità e del plasticless.

Sito ufficiale www.birbachilegge.it