Biodiversità nella bassa Umbria, Lugnano "custode" del progetto "Namor" - Tuttoggi.info

Il Comune di Lugnano in Teverina ha ricevuto l'attestato di “custode” del progetto “Namor” per la biodiversità nella bassa Umbria.

Il Comune di Lugnano in Teverina ha ricevuto l’attestato di “custode” del progetto “Namor” per la biodiversità nella bassa Umbria, in occasione di Agriumbria svoltasi a Bastia Umbra, dove è stato presentato l’itinerario della biodiversità del territorio di Narni, Amelia e Orvieto, curato dal 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.

“Il riconoscimento a Lugnano – dichiara il vicesindaco – è stato motivato dall’importante impegno del Comune per il miglioramento e la gestione della collezione mondiale di ulivi ‘Olea Mundi’”.