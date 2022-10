Bimbo ucciso, la lettera e il diario di Katalin dal carcere - Tuttoggi

“La sera lascio metà del letto a d Alex”

“La mia giornata – racconta – è passata a piangere e un’ora e mezza di lavoro. La sera lascio metà del letto ad Alex, per vedere se riesce a dormire accanto a me. Anche se è morto. Lo sto aspettando. Mi sento terribilmente sola”.

Una foto di Katalin con il piccolo Alex

Rose sulla tomba

Katalin si lamenta anche per il fatto che non le sia stato comunicato il luogo della sepoltura del piccolo Alex, in un cimitero in Ungheria: “Il mio bambino amava i fiori, quindi vorrei inviare rose rosa e rosse sulla sua tomba. Non mi è stato nemmeno permesso di salutarlo, mio figlio”.

Le parole per il figlio maggiore

“Giuro che non ho mai voluto fare del male al mio bambino” scrive la donna, che dopo discordanti versioni, aveva confessato l’omicidio di suo figlio. “Oggi giorno è un dolore senza di lui” scrive ancora nella lettera. Chiedendo anche perdono al figlio maggiore: “Volevo essere una buona madre per lui, ma non ci sono riuscita. L’ho sostituito con il mio piccolo tesoro”. Il piccolo Alex, assegnato dal tribunale un ungherese al padre, Norbert Juhasz, ma portato in Italia e ucciso a Po’ Bandino il 1° ottobre del 2021.

La richiesta di tornare in Ungheria

“Katalin aveva premeditato le coltellate al suo bambino”, sono le conclusioni della Procura di Perugia, sulla base dell’ultima delle due perizie psichiatriche a cui la donna è stata sottoposta. Per la difesa, invece, quando ha accoltellato il piccolo nel cortile di quella cabina elettrica abbandonata, Katalin non era in grado di intendere e di volere.

Lei, tuttavia, ha chiesto di essere trasferita in una struttura psichiatrica in Ungheria, secondo quanto riporta Bors. A questo scopo avrebbe anche contattato un ospedale di Budapest, che però le avrebbe risposto che l’Imei (L’Istituto di monitoraggio e trattamento mentale della giustizia) si occupa dell’assistenza psichiatrica di coloro che sono detenuti in Ungheria.

Il padre del piccolo Alex, Norbert, si attende una pena severa, in carcere, da parte della giustizia italiana.