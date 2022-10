“Katalin aveva premeditato le coltellate al suo bambino” | Il padre di Alex chiede giustizia

La donna, arrestata poco dopo l’omicidio alla luce dei gravi indizi di colpevolezza, è sempre rimasta in carcere. Cambiando più volte versione su quanto accaduto nei pressi di quella cabina abbandonata. Fino alla confessione. Per la difesa, quando ha accoltellato suo figlio la donna non era in grado di intendere e di volere. Due le perizie psichiatriche a cui la donna è stata sottoposta. Proprio sulla base dei risultati dell’ultima visita, la Procura di Perugia, a conclusione delle indagini, contesta a Erzsebet Katalin Bradacs l’omicidio volontario del bambino, con l’aggravante della premeditazione.

“Non si può chiamare madre, spero sconti una degna punizione in Italia”, le parole del padre del piccolo Alex, Norbert Juhász, da noi intervistato pochi giorni dopo l’omicidio. Raccontando il tormentato rapporto con Katalin, che ha portato alla morte atroce di un bimbo di soli 2 anni.

Norbert, che nei mesi scorsi è stato ascoltato dagli inquirenti a Perugia, confida che l’Italia faccia giustizia per suo figlio Alex.