Bimbo rischia di annegare in piscina, salvato da carabiniere e bagnini - Tuttoggi.info

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti giovedì alle piscine del Chico Mendes di Terni, dove un bimbo di nemmeno 3 anni ha rischiato di annegare. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un carabiniere fuori servizio, che ha notato il piccolo – che stava facendo il bagno insieme ad alcuni familiari ed amici – sott’acqua e non cosciente e che è prontamente intervenuto.

I bagnini presenti sul posto gli hanno poi subito praticato le manovre salvavita grazie alle quali il piccolo ha ripreso conoscenza. A riportare la notizia è stato in prima battuta il giornale Umbriaon.

Nel frattempo sul posto è arrivato anche il personale del 118, con il bimbo che è stato quindi trasportato all’ospedale di Terni dove è stato ricoverato in prognosi riservata; non sarebbe comunque in pericolo di vita.

(foto di repertorio)