Bimbo rimane chiuso in auto, soccorso dai vigili del fuoco - Tuttoggi

Brutta avventura nella tarda serata di giovedì per un bambino di nemmeno un anno e mezzo e per sua madre. Tanta paura ma tutto si è risolto in poco tempo per il meglio.

Il piccolo, di 17 mesi, è rimasto chiuso dentro l’auto della mamma – una Skoda – che si è chiusa all’improvviso con le chiavi all’interno.

È successo intorno alle 21.30 a Bagnara di Nocera Umbra.

Il piccolo era seduto sul seggiolino posteriore ed è stato distratto dalla madre fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Gaifana. I pompieri prontamente hanno aperto lo sportello dell’autovettura mettendo in salvo il bambino.

L’auto, come detto, si sarebbe chiusa automaticamente, con le chiavi rimaste sul posto del conducente.