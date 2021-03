Bimbo di 3 anni scappa di casa, trovato in strada da una donna - Tuttoggi

Paura a Terni nel tardo pomeriggio di martedì per un bimbo di 3 anni scappato di casa: portato in caserma dai carabinieri e recuperato dal padre che lo cercava

Paura a Terni nel tardo pomeriggio di martedì per un bimbo di 3 anni scappato di casa. Una “fuga” che per fortuna si è risolta nel giro di poco tempo.

Ad accorgersi di un bambino che si aggirava in via Natta (nei pressi di via Narni) scalzo e vestito in modo leggero è stata una signora, che ha allertato il numero unico di emergenza Nue 112 intorno alle 19. Il bimbo, molto piccolo e che non era in grado di parlare, tentava di attraversare la strada ed era vestito con i soli calzini, maglietta e pantaloni leggeri. Raggiunto dai carabinieri, è stato portato nella vicina stazione di Collescipoli.

E in caserma proprio in quei momenti è arrivato anche il padre del piccolo per segnalare la sua scomparsa. Che così ha potuto riabbracciarlo e riportarlo a casa.

Il bimbo, infatti, è stato poi raccontato, approfittando di un momento di distrazione della madre, mentre era in giardino aveva aperto il cancello ed era scappato di casa. In poco tempo però i genitori si erano accorti della scomparsa e si erano messi alla sua ricerca. Ed alla fine, dopo tanto spavento, c’è stato il lieto fine, con il ritorno a casa del bimbo.