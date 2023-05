Bimbi rischiano di cadere dalla finestra, giovane si arrampica e li mette in sicurezza - Tuttoggi.info

Grande paura in piazza Garibaldi a Spoleto per due bambini che si sono sporti dalla finestra di casa senza che i genitori se ne accorgessero

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti sabato a Spoleto dalle persone presenti in piazza Garibaldi per partecipare ad una manifestazione e che all’improvviso hanno visto due bambini piccoli rischiare di cadere dalla finestra di un appartamento al primo piano. I due fratellini, infatti, si sarebbero arrampicati per sporgersi a vedere cosa stava succedendo all’esterno aprendo la finestra, dotata di sbarre ma non abbastanza strette per garantire la loro incolumità.

Polizia municipale, volontari di protezione civile e altri presenti si sono subito mobilitati a citofonare ai campanelli delle abitazioni presenti, senza avere però risposta, allertando anche i vigili del fuoco, temendo che i due bimbi potessero cadere dalla finestra. In quei momenti concitati, un giovane ha allora deciso di arrampicarsi sulla facciata del palazzo raggiungendo la finestra da cui si sporgevano i piccoli, mettendoli in sicurezza. Solo a quel punto i genitori dei bambini, che si trovavano in un’altra stanza, si sono accorti dell’accaduto, durato pochi minuti ma che ha appunto destato grande apprensione tra i presenti in piazza Garibaldi.

(foto Antonella Fedeli da Facebook)