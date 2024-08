Bimba di 11 mesi rischia di annegare nella vasca da bagno | Ricoverata in ospedale, è gravissima - Tuttoggi.info

Stava giocando nella vasca da bagno con la sorellina quando ha rischiato di annegare ed è ora ricoverata in condizioni gravissime.



I fatti sono accaduti in Abruzzo, a Selva Piana, ma i genitori della bimba di appena 11 mesi sono due umbri originari del perugino, una giovane coppia di 23 e 24 anni che si erano trasferiti in provincia di Teramo per lavoro.



Dopo una giornata al mare con le due figlie, la bimba di 11 mesi e una sorellina di due anni e mezzo, la famigliola è tornata a casa; proprio dopo il bagnetto, quando nella vasca c’erano solo pochi millimetri di acqua, è avvenuta la tragedia. Secondo Il Messaggero, che per primo ha riportato la notizia, sembrerebbe che la sorellina maggiore abbia aperto accidentalmente il rubinetto, riempiendo la vasca. Ed è purtroppo così che la bimba di 11 mesi è finita sott’acqua.



Immediati i soccorsi, con un’ambulanza e l’auto medica: dopo la rianimazione con il pallone Ambu, la bimba è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale pediatrico di Pescara, dove è stata intubata. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Sull’incidente indaga la Procura.