Bilancio, relazioni e nomine: martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

Torna a riunirsi, martedì 16 luglio alle ore 10.30, l’Assemblea legislativa dell’Umbria, come da convocazione della presidente Donatella Porzi. Primo punto all’ordine del giorno, l’esercizio finanziario della stessa Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2018 (relatore Andrea Smacchi, presidente Prima Commissione).

Questi gli atti per i quali è previsto il solo esame: Relazione conclusiva della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari sull’attività svolta nel corso della decima legislatura regionale. – Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta “analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenze, sicurezza e qualità della vita”. – Relazione annuale 2018 sull’attività delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato e sullo stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali. Relatore Attilio Solinas (Presidente Terza Commissione); Relazione del collegio dei revisori dei conti sull’andamento della gestione finanziaria della Regione nel terzo trimestre 2018. Relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione) – Relazione del collegio dei revisori dei conti sull’andamento della gestione finanziaria della Regione nel quarto trimestre 2018. Relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione); Relazione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale in ordine all’attività svolta e sui risultati conseguiti nel periodo giugno 2016 – dicembre 2017. Relatore Attilio Solinas (Presidente Terza Commissione) – Relazione del collegio dei revisori dei conti sull’andamento della gestione finanziaria della Regione nel primo e secondo trimestre 2018. Relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione) – Relazione, riferita all’anno 2017, in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 50 della l.r. n. 14/2016 (norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini). Relatore Carla Casciari (Terza Commissione) – Relazione, riferita all’anno 2017, in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 55 – comma 2 – della legge regionale n. 8/2017 (Legislazione turistica regionale), relatore Gianfranco Chiacchieroni (Seconda Commissione) – Relazione, riferita all’anno 2017, in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 10 della legge regionale n. 5/2013 (valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale). Relatore Silvano Rometti (Terza Commissione).

Le nomine

I consiglieri saranno poi chiamati a votare alcune nomine: Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) , nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e due sindaci supplenti. Relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione); Sviluppumbria s.p.a. – designazione di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e di un sindaco supplente in seno al collegio sindacale, relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione); Gepafin s.p.a., designazione di due

sindaci effettivi e di un sindaco supplente in seno al collegio sindacale, relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione); Consiglio di amministrazione del centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (Ce.d.r.a.v.), elezione di due rappresentanti della Regione Umbria, relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione); Collegio dei revisori dei conti dell’azienda pubblica di servizi alla persona scuola dell’infanzia Santa Croce – Casa dei bambini Maria Montessori, rielezione del componente di spettanza della Regione Umbria, in sostituzione del membro dimissionario, Relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione); Associazione “Mostra nazionale del cavallo, Città di Castello“, elezione di un componente effettivo e di un componente supplente, di spettanza della Regione Umbria, in seno al collegio dei sindaci revisori, relatore Andrea Smacchi (Presidente Prima Commissione).

