Bilancio, a Bastia prime scintille maggioranza-minoranza - Tuttoggi.info

L’assestamento di bilancio causa ‘scintille’ fra maggioranza e minoranza a Bastia Umbra.

Tra i primi interventi nella giunta Pecci, nello specifico, c’è un rifinanziamento per alcuni capitoli di spesa (“si rischiava di non poter fare tutti gli eventi di “Bastia Estate a Colori”), nuove risorse pari a 100.000 euro per la manutenzione ordinaria delle strade, della pubblica illuminazione e delle aree verdi, e il posticipo al 2025 di alcuni interventi perché “molti investimenti indicati per l’esercizio 2024 non erano attuabili in quanto mancanti, ad oggi, dei progetti preliminari”, con una riduzione dell’indebitamento dell’Ente per l’anno corrente di oltre 3 milioni e mezzo di euro, con relativi vantaggi per quanto concerne la spesa corrente.

Ma la minoranza non ci sta e vota contro: in un comunicato inviato dalla ex sindaca Lungarotti a nome dell’opposizione si motiva il no ricordando che “l’assestamento di bilancio 2024-2026 metteva a disposizione risorse importanti quali 630.000 euro circa di maggior entrate e la possibilità di utilizzare 1.177.000 euro di avanzo libero derivante dall’esercizio 2023 . E invece pochissime risorse sono state destinate alla manutenzione ordinaria, per la progettazione delle opere slittate al 2025 sono previsti circa 80.000 euro, ci sembrano insufficienti. Oltre a non aver avuto indicazione delle opere a cui le risorse sarebbero destinati. Nulla è stato previsto per l’incremento dei giochi nei parchi pubblici, nessuna attenzione al restyling della Piazzetta Umberto I, no anche alla piazza di Ospedalicchio perché – ha detto il sindaco – i cittadini non sono d’accordo”.