Biglietti omaggio per andare al cinema | Posti limitati - Tuttoggi

Un’occasione unica per passare una serata al cinema all’aperto, ospiti di TuttOggi.info, all’Arena Giardino del Politeama Clarici a Foligno.

La serata è quella di lunedì 7 settembre alle ore 21.00 e la proiezione è quella di “Mother Fortress”, Premio come Miglior Documentario 2020 al nono “Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”.

Il lungometraggio diretto dalla regista Maria Luisa Forenza, che sarà presente alla serata, è un’opera vissuta in prima linea in Siria. Un racconto che parte da un monastero e si sposta lungo le strade tracciate dai convogli umanitari di pronto soccorso per arrivare fino al fronte di guerra.

Girato in Siria a più riprese durante la guerra (2014-17), il documentario testimonia la vita di Madre Agnes e dei suoi monaci proveneinti da tutto il mondo che accolgono orfani, vedove e rifugiati (cristiani e sunniti), vittime della guerra e rischindo quotidianamente le proprie vite, organizzano convogli di ambulanze e camion, fornire cibo, vestiti e medicine ai siriani intrappolati nelle zone più calde della guerra.

Come ottenere i biglietti

Per poter partecipare gratuitamente alla proiezione, basta scrivere una e-mail all’indirizzo l.perini@tuttoggi.info con scritto “MOTHER FORTRESS” e il nome delle persona che prenota.

A disposizione ci sono un numero limitati di biglietti che saranno distribuiti in ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ogni biglietto è valido per due persone (congiunti).

Chi farà richiesta, nel limite delle disponibilità, riceverà una e-mail di conferma con un coupon da mostrare alla biglietteria del Supercinema Clarici di Foligno.

Per l’acquisto di ulteriori biglietti: https://www.cinemaclarici.it/