Bici, il campione Simoni: strade a Perugia come nella Parigi – Rubaix

Gilberto Simoni commenta un post con un video della manifestazione "BImbimbici" di Fiab Perugia in cui si vedono le pessime condizioni del manto stradale

“A veder le strade è una Parigi – Rubaix”. Così il campione di ciclismo Gilberto Simoni ha commentato il post di Fiab Perugia con le immagini dell’ultima edizione di “Bimbimbici”, manifestazione per sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie all’uso della bici, ma anche le Istituzioni alle esigenze di chi pedala.

Una manifestazione molto partecipata, dedicata al piccolo Niccolò, morto investito a Ponte Valleceppi mentre era in bicicletta su un marciapiede troppo stretto.

Oltre 100 le persone che hanno partecipato, per una giornata di festa sui pedali. Una giornata che però è stata anche l’occasione per evidenziare la carenza di strutture per i ciclisti a Perugia e le pessime condizioni delle strade. Una pessima opinione certificata anche da Gilberto Simoni, che ha lasciato il suo amaro commento dopo aver visto il video di Fiab Perugia.