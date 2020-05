Biblioteca Spoleto, dal 1 giugno riapertura al pubblico - Tuttoggi

La Biblioteca comunale “G. Carducci” riaprirà al pubblico da lunedì 1 giugno con i seguenti servizi:

prestito e restituzione di libri e DVD; riproduzioni di documenti (scansioni o fotocopie); informazioni e ricerche bibliografiche; iscrizione alla biblioteca; iscrizione alla biblioteca digitale di MLOL (Media Library Online).

Per questi i servizi, e in particolare per l’iscrizione alla biblioteca e a MLOL, si raccomanda la prenotazione tramite mail biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it oppure per telefono 0743 218 801.

Considerata la limitazione del servizio, in via eccezionale saranno concessi in prestito anche i volumi normalmente disponibili solo per la consultazione a condizione che le condizioni di conservazione lo permettano.

A garanzia degli utenti, tutti i volumi rientrati dal prestito sono posti in quarantena di dieci giorni prima di tornare in circolazione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida fornite dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche.

Tutti gli altri servizi, compresa la lettura dei giornali e l’accesso alle sale studio, restano chiusi fino a quando le normative non ne consentiranno la ripresa.

Per il momento l’orario di apertura è il seguente: