Alla Biblioteca comunale i consigli per la lettura arrivano attraverso lo smartphone - Tuttoggi

Vasta la scelta di libri disponibili che in proprio in questi giorni si è ulteriormente ampliata. Grazie al contributo ricevuto dal Ministero della Cultura, la Biblioteca ha acquistato oltre 600 volumi tra saggistica, narrativa, albi illustrati per ragazzi, fumetti, storia locale ed altro. I libri sono in corso di catalogazione ma molti di questi già disponibili per gli utenti. Nelle prossime settimane si procederà ad ulteriori acquisti ed alla valorizzazione di altre sezioni, come quella sul fumetto.

All’ingresso della Biblioteca è stato riallestito inoltre lo spazio espositivo che presenta non solo le novità ma anche suggerimenti di lettura sempre attuali, che verranno costantemente aggiornati. Ulteriore novità sono le due postazioni internet presenti nella sezione Emeroteca disponibili per consultare il catalogo on line, banche dati e ricerche bibliografiche. Il patrimonio dei quotidiani e riviste storiche di Orvieto è facilmente riscontrabile, inoltre, leggendo le relative schede presenti sempre presso l’Emeroteca.

Uno specifico spazio dedicato agli approfondimenti di lettura è stato allestito al primo piano. Gli utenti troveranno, suddivisi per tematiche, libri recentemente acquistati e donati. Questi “percorsi” tematici sono l’ideale prosecuzione degli incontri tenuti in estate all’interno di ONE (Orvieto Notti d’Estate).