Biblioteca Bruno Buriani: “Il ricordo del professore non si spegne”

Intitolata a Buriani la biblioteca di Bagnara

Il ricordo di una persona speciale non si spegne, anche se quella persona non c’è più. Il ricordo di una persona speciale continua a vivere negli occhi e nella mente di chi quella persona l’ha apprezzata e le ha voluto bene. Così la frazione di Bagnara di Nocera Umbra continua a ricordare la figura del professor Bruno Buriani, docente presso gli istituti nocerini, scomparso qualche anno fa ma che ha lasciato un grande ricordo e un grande vuoto.

L’inaugurazione

Nella vecchia sede della Comunanza agraria, l’Università agraria di Bagnara e Bagnara Aps hanno dato vita ad una biblioteca, un luogo “che sogniamo – ha detto Paola Menichini, per l’associazione Bagnara Aps – possa diventare un altro polo culturale. Vogliamo fare di questa stanza un punto di incontro e di confronto, una possibilità educativa e didattica e vogliamo organizzare diversi eventi“.

L’intitolazione

E per questo l’intitolazione a Bruno Buriani: “Ognuno ha un suo ricordo, per qualcuno era un amico, per qualcuno il ‘professore’, per altri zio Bruno, per tutti un riferimento. Bruno non era un insegnante, era un educatore tutti i giorni della vita. Non riusciva a non correggerti, o a difenderti se qualcuno stava subendo un’ingiustizia. La sua era una necessità, aiutare e indirizzare a prendere la strada giusta e, quando qualcuno l’aveva imboccata, era il primo che riusciva a gioirne“.

A scoprire la targa la moglie Annarita e i figli Angelo e Francesco.

Università Agraria e Bagnara Aps

Il presidente di Bagnara Aps, Stefano Beni, ha sottolineato la grande collaborazione con l’Università Agraria per “obiettivi importanti“. Dal presidente dell’Università agraria, Lorenzo Perticoni, il grazie a chi ha collaborato al progetto “che punta alla promozione del territorio. Sono onorato di avere l’occasione di ricordare bruno Buriani, un caro figlio della nostra sala. Non potevamo fare intitolazione più giusta. Bruno merita per il suo impegno civile per la nostra comunità. Era una delle figure sempre disponibile“

Il regolamento

Per accedere alla biblioteca, che si ispira a quella di Annifo, servirà una tessera con un contributo minimo di 5 euro, che verranno reimpiegati per la biblioteca. Si potranno consultare e prendere in prestito libri. Ma l’idea di fondo è quella di promuovere una cultura come quella di Bruno, che era capace di parlare con tutti, di tutto. “Essere uomini di cultura significa parlare di tutto con tutti. Vogliamo dare opportunità di scoprire di avvicinarsi per ogni sapere e Farlo insieme“. Per questo saranno organizzati degli incontri e dei corsi di varia natura, da quello di storia a cura di Danilo Nati, a quello per la degustazione del vino fino a quello di ‘elementi di fotografia del paesaggio”. Il fondo dei volumi disponibili è il frutto di donazioni e potrà essere costantemente ampliato.