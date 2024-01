Biblioteca, ad Assisi bilancio positivo: oltre 4.000 prestiti e quasi 5.000 utenti - Tuttoggi.info

Bilancio del 2023 più che lusinghiero per la biblioteca comunale di Assisi. Nell’anno che si è appena chiuso gli utenti sono stati quasi 5 mila, per la precisione 4.840, mentre l’anno precedente erano stati 3.145. I prestiti sono stati 2.601, 600 in più rispetto al 2022.

Anche l’attività di catalogazione ha avuto un forte incremento nel 2023 rispetto all’anno precedente, con oltre 4 mila servizi (4.131 contro 2.517). “Sono numeri questi più che confortanti per il centro di cultura della nostra città – ha affermato l’assessore comunale alle politiche culturali Veronica Cavallucci – che testimoniano il buon lavoro svolto nel 2023 sia in termini di accoglienza che di organizzazione di eventi per la promozione della lettura rivolti agli adulti e ai bambini”. Tra le iniziative in programma nei prossimi giorni in biblioteca, il 2 febbraio, alle 15.30, avrà luogo il laboratorio “Reading al buio e laboratorio di costruzione tattile”; l’11 febbraio, alle 15.30, si svolgerà uno spettacolo con burattini riservato ai più piccoli; il 17 febbraio, sempre alle 15.30, si terrà un corso di modellazione di ceramica per i bambini.