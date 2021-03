Bevande al banco, bar chiuso per violazione norme anti-Covid - Tuttoggi

I Carabinieri hanno applicato la sanzione amministrativa per il titolare nonché la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per 5 giorni

Nel corso della tarda serata di ieri a Terni, durante un servizio per la verifica del rispetto della normativa in tema di prevenzione dal contagio da Covid-19, militari del Comando Stazione Carabinieri di Collescipoli hanno proceduto al controllo di un bar di via Narni accertando che, all’interno, veniva consentito agli avventori il consumo al banco delle bevande.

Bar chiuso per 5 giorni

A carico del titolare è stata quindi applicata la sanzione amministrativa prevista nonché la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.