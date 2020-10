Bevagna, esenzione Cosap e riduzione Tari per le imprese

Le due misure sono state approvate dal Consiglio comunale. L'assessore al Bilancio: “Scelta doverosa, 50mila euro sosteranno le attività maggiormente colpite”

Dopo la proroga dei termini di versamento al 31 ottobre dei tributi comunali deliberata nel pieno dell’emergenza sanitaria, il Consiglio comunale di Bevagna, nella seduta del 30 settembre ha dato il via libera a due importanti misure agevolative in favore delle imprese maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. Esenzione totale, quindi, dal pagamento del Canone occupazione suolo pubblico (Cosap) 2020 per gli esercizi pubblici e riduzione della Tassa sui rifiuti (Tari) per le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività.

L’assessore di Bevagna: “Una scelta doverosa”

“L’amministrazione comunale – spiega l’assessore al Bilancio, Giuseppe Proietti – ha stanziato 50mila euro, parte di fondi trasferiti dal Governo in relazione all’emergenza sanitaria, per concretizzare l’esenzione Cosap e la riduzione Tari. Una scelta doverosa – prosegue l’assessore Proietti -, finalizzata a sostenere le aziende maggiormente colpite durante questi mesi”. Soddisfazione del sindaco Annarita Falsacappa, che sottolinea come l’impegno preso dall’amministrazione comunale durante l’emergenza è stato mantenuto: “Avevamo promesso – afferma il primo cittadino – di agevolare concretamente le attività economiche con interventi diretti sul bilancio comunale per favorire la ripartenza e così è stato. I risultati si sono visti durante l’estate appena trascorsa – sottolinea il sindaco – che ha registrato la presenza di numerosi visitatori che hanno potuto godere di una città viva ma in piena sicurezza, grazie ai maggiori spazi concessi e alla responsabilità degli esercenti di Bevagna”.

Riduzione Tari: il regolamento

Nessun adempimento aggiuntivo per gli esercizi pubblici che beneficeranno dell’esenzione Cosap, mentre il termine per richiedere l’agevolazione sulla Tari da parte delle imprese è fissato al 31 ottobre e a breve sul sito istituzionale del Comune di Bevagna saranno pubblicate le istruzioni e la modulistica per la presentazione della domanda di riduzione.