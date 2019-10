Berlusconi a Spoleto “Il risultato è fondamentale per gli umbri”

Berlusconi continua il tour in Umbria. Oggi a Spoleto ha ribadito come il risultato di queste elezioni sarà fondamentale per i cittadini umbri che sono in una regione in recessione e da dove i giovani fuggono perché non trovano il lavoro che desiderano.

Il leader di Forza Italia, dopo la presenza in Assisi, è stato accolto anche a Spoleto con un bagno di folla e le immancabili fotografie.

