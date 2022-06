Benzina e gasolio, mai così cari dal 1976: i trucchi per risparmiare

Esposti del Codacons

Il Codacons sta presentando denunce penali in tutte le Procure italiane denunciano possibili speculazioni in atto a danno di consumatori e imprese.

Oggi la benzina – rileva l’associazione – costa oltre il 28,5% in più rispetto allo scorso anno, mentre il gasolio è rincarato di circa il 37,5% sul 2021. “Un andamento dei listini del tutto anomalo – scrive Codacons – che si registra nonostante il taglio delle accise disposto dal Governo e che non sembra essere giustificato dalle quotazioni petrolifere”.

Negli ultimi mesi, infatti, il petrolio ha raggiunto il suo picco il 9 marzo 2022, quando il Brent ha toccato la soglia dei 131 dollari al barile. In tale data la benzina, e senza il taglio delle accise pari a -30,5 cent scattato solo il 22 marzo, costava in media 2,048 euro al litro in modalità self, 1,966 euro il gasolio.

Oggi il petrolio è quotato ben al di sotto dei 120 dollari al barile, mentre la verde costa in media 2,075 euro al litro e il gasolio 2,030 al litro. Questo significa che nonostante le quotazioni del petrolio siano calate la scorsa settimana dell’8,4% rispetto a marzo e malgrado il taglio delle accise, benzina e gasolio costano oggi di più.

“Per dare un quadro della gravità della situazione – prosegue Codacons – basta considerare che in assenza del taglio delle accise pari a 30,5 centesimi di euro al litro, la benzina costerebbe oggi oltre 2,4 euro al litro (2,38 euro il gasolio) superando il record storico raggiunto nell’ottobre del 1976, quando un litro di benzina arrivò a costare 500 lire, pari a 2,31 euro a valori correnti”.

Benzina e gasolio, i trucchi per risparmiare

Un aumento del costo dei carburanti che sta cambiando anche le abitudini degli italiani. Chi può limita l’utilizzo dell’auto, organizzandosi con amici, vicini e colleghi di lavoro per evitare che ciascuno utilizzi la propria auto. Dopo lo stop per il Covid, sono tornati a cresce i sistemi di passaggi a fronte di un contributo per il carburante, utilizzando le app dedicate.

E poi, stanno cambiando anche le abitudini alla guida, per limitare i consumi. Si riducono le velocità e si cerca di utilizzare al meglio i tratti in discesa, così da evitare inutili accelerazioni e frenate, soprattutto in prossimità di incroci e semafori.

E’ bene non caricare troppo l’auto, evitando di portare oggetti inutili nel bagagliaio o nell’abitacolo. Anche avere il serbatoio sempre pieno aumenta il peso della vettura e quindi i consumi.

L’andatura dovrebbe essere il più possibile costante, senza “tirare” le marce, dato che il momento delle accelerazioni è quello in cui si consuma di più.

Un altro aspetto – fondamentale per la sicurezza – è quello della giusta pressione degli pneumatici. Lo stesso vale per la manutenzione del motore. e di altre parti meccaniche.

Limitare anche l’uso di dispositivi elettrici collegati e soprattutto attenzione all’aria condizionata, tra l’altro sottoposta a limitazioni: utilizzare l’aria condizionata quando l’auto è ferma in sosta può costare una multa fino a 435 euro. D’altra parte, però, i finestrini aperti, con le alte velocità, danneggiano l’effetto aerodinamico della vettura, facendo consumare di più. Insomma, per fronteggiare il caldo bisogna usare il giusto equilibrio: sotto ai 50 km/h meglio tenere i finestrini aperti; al di sopra, aria condizionata, ma con una temperatura non troppo bassa.

Ovviamente, vale la pena informarsi su quale sia il distributore che applica i prezzi migliori (in genere le pompe “bianche” no logo, ma non sempre). Ma attenzione: se il distributore più “economico” è lontano, il guadagno lo si può perdere con il carburante in più utilizzato per raggiungerlo.