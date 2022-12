Benevento – Perugia, formazioni e dove vederla

Qui Perugia

Castori, che vuole dare continuità alla bella vittoria contro il Venezia, dovrà fare a meno di Curado, squalificato, ma ritrova il giovane Paz sulla fascia. Agli infortunati di lungo corso Matos e Struna si aggiungono Beghetto e Di Carmine, non convocati per problemi fisici.

Probabili formazioni

Benevento: Paleari, El Kaouakibi, Glik, Cappellini, Masciangelo, Improta, Karic, Schiattarella, Acampora, Tello, La Gumina. All. Cannavaro.

Perugia: Gori, Rosi, Sgarbi, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Kouan, Lisi, Strizzolo, Olivieri. All. Castori.

Dove vedere Benevento – Perugia

La partita Benevento – Perugia (ore 15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.