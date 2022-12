Addio Fabiàn, Mago sparito troppo presto dal calcio e dalla vita VIDEO

Il campione morto a soli 49 anni, dopo aver indossato le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia, dove ha segnato il suo ultimo gol in A

Addio Fabián Alberto O’Neill Dominguez. Il Mago, sparito troppo presto dai campi di calcio dove si era meritato quel soprannome per le due geniali giocate. Sparito troppo presto dalla vita, a soli 49 anni, a seguito di complicanze dovute ad una malattia epatica.

Il calciatore uruguaiano, arrivato nel 1995 a Cagliari dal Nacional, ha giocato sino al 2022 in Italia. Sette anni di genio, sregolatezza, aspettative, rimpianti. Dopo i primi cinque anni in terra sarda, il passaggio alla Juventus, dove però ha collezionato solo 14 apparizioni in un anno e mezzo. Proprio nel 2002 il Perugia prova a rilanciarlo, inserendolo nella “banda” di Serse Cosmi. Indossa la maglia del Grifo 9 volte, mettendo in mostra lampi di quella classe che a tratti ancora emergono in un campione ormai già nella parabola discendente della sua carriera. Gli assist sono la specialità della casa. A Perugia ha però anche il tempo di segnare una rete, meravigliosa, contro il Torino. E’ il 3 marzo quando fa esplodere di gioia la Curva Nord con una punizione magistrale. Sarà quello anche l’ultimo suo gol segnato in Serie A e in un campionato professionistico.