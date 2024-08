Bene i flussi in Umbria, Quatraccioni (Assoturismo): i punti cardine per migliorare ancora

Qualità, sostenibilità, innovazione e valorizzazione dei prodotti locali. Questi i punti cardine della strategia su cui Roberto Quatraccioni, presidente Assoturismo Confesercenti Umbria, invita a lavorare per mantenere e rafforzare il buon trend dei flussi in Umbria, che in attesa dei riscontri sulla stagione estiva, certificano per il primo trimestre dell’anno un incremento del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, con 387.399 arrivi e 907.754 presenze.

“Questo trend positivo – commenta Quatraccioni – è un chiaro segnale che il nostro territorio continua ad attrarre viaggiatori, sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e genuine. Tuttavia, per mantenere e migliorare questi risultati, è fondamentale che gli operatori turistici concentrino, soprattutto nel periodo estivo, i loro sforzi su alcuni punti chiave”.

Il primo obiettivo posto da Assoturismo è lavorare sulla qualità: “Migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti – ricorda Quatraccioni – è essenziale. Prestare attenzione ai dettagli e alle esigenze specifiche dei clienti non solo incrementa la soddisfazione, ma favorisce anche il passaparola positivo, elemento cruciale per il successo nel lungo termine”.

Fondamentale è capire le esigenze dei clienti: “Ascoltare e comprendere le richieste dei turisti è fondamentale per offrire esperienze personalizzate. Utilizzare il feedback ricevuto e adattare le proprie offerte alle nuove tendenze di viaggio ci permette di rimanere competitivi e di fidelizzare i visitatori”.

Assoturismo invita ad utilizzare prodotti locali: “Incorporare i prodotti locali nella nostra offerta turistica, specialmente nel settore enogastronomico, valorizza il territorio e risponde alla crescente domanda di autenticità. I viaggiatori moderni desiderano immergersi nella cultura locale attraverso il cibo e le tradizioni, creando un legame più profondo con la nostra regione”.

Vanno poi ricercate sostenibilità e innovazione: “Adottare pratiche sostenibili e innovative – ricorda Quatraccioni – è un altro aspetto cruciale. La sostenibilità non è solo una necessità ambientale, ma anche un fattore sempre più importante nelle scelte dei viaggiatori. Innovare significa anche utilizzare nuove tecnologie per migliorare l’esperienza del cliente e rendere i processi più efficienti”.

L’Umbria si conferma una destinazione di grande interesse anche per l’estate, come il resto d’Italia, che vede una forte presenza di turisti stranieri, con oltre 26 milioni di presenze previste nelle strutture ricettive del Paese, di cui un numero significativo nel Cuore verde.

“Siamo fiduciosi che, collaborando tutti insieme e focalizzandoci su questi aspetti – conclude il presidente Quatraccioni – potremo continuare a far crescere il settore turistico in Umbria, offrendo esperienze indimenticabili ai nostri ospiti e sostenendo l’economia locale. Ringraziamo tutti gli operatori turistici per il loro impegno e dedizione. Insieme, possiamo trasformare queste sfide in opportunità di crescita e innovazione”.