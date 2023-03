Beccato con l’hashish nel parcheggio della discoteca, nell’armadio di casa ne aveva oltre 1 kg

Un 37enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ successo a Gubbio dove, durante un controllo nei luoghi della movida, i carabinieri hanno notato un’auto sospetta con tre persone a bordo, ferma all’interno del parcheggio di una discoteca della zona.

Ai militari sono bastate poche domande al conducente per capire come questo nascondesse qualcosa e, in effetti, l’inevitabile perquisizione ha permesso di rinvenire, ben nascosta nella vettura, una confezione in carta con all’interno una modica quantità di hashish.