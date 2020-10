Beccato con la cocaina in centro, denunciato 23enne - Tuttoggi

È' stato trovato complessivamente in possesso di poco meno di 4 grammi di cocaina e 930 euro in contanti

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri del Comando Compagnia di Terni, durante la notte appena trascorsa i militari del locale Comando Stazione hanno denunciato a piede libero alla competente Procura della Repubblica per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un ventitreenne albanese domiciliato a Terni e già noto alle Forze dell’ordine.

Lo straniero, sottoposto ad un controllo nel centro cittadino, nel corso della perquisizione personale, poi estesa al veicolo e quindi all’abitazione è stato trovato complessivamente in possesso di poco meno di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in 5 dosi, e di 930 euro in contanti, provento dello spaccio. La droga ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.