Beato Angelo, Gualdo Tadino festeggia il patrono celebrando i migliori cittadini - Tuttoggi

“Nella giornata più importante per la comunità gualdese – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti nella giornata del Beato Angelo – celebriamo oggi il nostro Patrono con l’augurio che il 2023 sia un anno migliore e sereno. Ringrazio tutti gli ospiti presenti oggi a questo Premio, che viene assegnato dal 1992 ai nostri concittadini che si sono contraddistinti nell’anno appena concluso”.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al primo cittadino, la Giunta Comunale di Gualdo Tadino, il Vice Presidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, il Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino, il parroco Don Michele Zullato ed il presidente della comunale Avis “Adriano Pasquarelli” di Gualdo Tadino Francesco Macchiaroli.

Il Premio Beato Angelo è stato istituito nel 1992 e viene assegnato ai cittadini, alle associazioni o agli istituti di Gualdo Tadino che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e nel mondo e si sono distinti per la loro professionalità o per il loro contributo nel delicato ambito della solidarietà.