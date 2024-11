B&B e case vacanze abusive a Orvieto, una denuncia - Tuttoggi.info

Proseguono senza sosta gli accertamenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Orvieto per contrastare il fenomeno delle attività ricettive non autorizzate nel territorio comunale. In questo contesto, dopo gli esercizi abusivi scoperti e le relative denunce dei mesi passati, nelle scorse settimane è stata individuata una ennesima struttura ricettiva ubicata nel territorio del comune di Orvieto.

Struttura ricettiva pubblicizzata su internet

Il titolare della struttura ricettiva pubblicizzava la sua attività sulla rete internet e ospitava turisti stranieri senza che per la regolarizzazione di tale struttura fossero stati effettuati gli adempimenti previsti dalla vigente normativa regionale; inoltre, in base agli accertamenti svolti dal personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, è emerso che i nominativi degli ospiti identificati presso la struttura ricettiva non erano stati comunicati al Commissariato in violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Denunciato titolare

Sulla base dei riscontri effettuati da parte della Polizia Locale di Orvieto sono stati redatti, a carico del titolare dell’esercizio, dei verbali di violazione amministrativa della normativa riguardante l’obbligo di presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) ed il personale del Commissariato di P.S. di Orvieto ha denunciato la medesima persona per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Di tutto ciò è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni che coordina le indagini.