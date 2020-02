Bata stecca, ma c'è Hoogendoorn: la Sir supera Piacenza 3-1 - Tuttoggi

In una delle rarissime giornate storte di Atanasijevic, Hoogendoorn risponde presente e schianta la Gas Sales Piacenza in una partita iniziata in salita per la Sir Safety Conad. La Sir sconfigge di fronte ai tremiladuecento del PalaBarton la Gas Sales Piacenza, trova il diciannovesimo successo consecutivo in tutte le competizioni e realizza il nuovo record di vittorie di fila nella storia della società bianconera.

Partita subito in salita per i Block Devils, che si trovano davanti una Gas Sales Piacenza quanto mai agguerrita e per nulla intimorita di fronte alla capolista.

Approfittando di un avvio insolitamente sottotono di Atanasijevic, Piacenza piazza subito un 5-0 in avvio.

Heynen riassesta i suoi e Perugia si rifà sotto arrivando a -2 (3-5).

Piacenza continua però a macinare gioco e scappo ancora (10-5). Heynen è costretto a giocarsi il secondo time out a metà del primo set.

La strigliata fa bene ai Block Devils, che ritrovano Atanasijevic e migliorano la qualità in difesa costringendo gli avversari all’errore, riuscendo così ad acciuffare il pari sul 14-14.

La partita in questa fase prosegue punto a punto, ma Piacenza ha un nuovo guizzo, approfittando di nuovo degli errori di Bata, e si porta sul +5 (17-22). Perugia ha vanificato la sua rimonta, ma Hyenen non ha più soste da chiamare.

L’ingresso in campo di Zhukouscki riporta Perugia sul -1 (22-23) e il PalaBarton si infiamma. Piacenza però non si fa riprendere e chiude 25-23 un set caratterizzato dalle amnesie di Perugia.

Nella seconda frazione Perugia entra in campo con il giusto agonismo, ma il primo vantaggio della partita lo trova sul 5-4 con il muro di Wilfredo Leon.

I Block Devils avanti senza riuscire a scappare e Piacenza trova il pari (10-10). Nuovo Break di Perugia (12-10), ma che fatica per la Sir riuscire a dare continuità al suo gioco!

A metà set Perugia accelera e arriva a +4 (16-12). Ma la battuta, di solito micidiale, in questa partita non è l’arma in più per i Block Devils. E dall’altra parte c’è Kooy, che la difesa bianconera non riesce proprio ad arginare.

Finalmente arriva l’ace di Leon a far esplodere il PalaBarton e Gardini chiede il timeout.

Perugia però non si forma e trova il set del pari 25-18.

Nel terzo set Piacenza prova nuovamente a prendere il largo e conquista subito un break. Perugia resta lì, ma non riesce a dare continuità al suo gioco come aveva fatto nella seconda parte del secondo set.

Il sorpasso arriva con due giocate a muro di Podrascanin (12-11). L’errore di De Cecco manda però Kooy in battuta, che sbaglia a sua volta. Errore però dai 9 metri anche di Leon: 13-13.

Confusione sul punto del 14 pari, con Piacenza che dopo la chiamata del video check batte con Heynen e i Block Devils che ancora protestavano, ma il punto è per Perugia.

Lanza ferma a muro Berger e Perugia trova il primo break nel terzo set. Il muro di russo vale il +3 (17-14). E Gardini chiama il timeout.

La differenza in questa fase del gioco la fa Hoogendoorn mandato dentro per Atanasijevic.

I Sirmaniaci chiamano il calore di tutto il palazzetto, ma Piacenza non si intimorisce e si riporta sotto a -2.

Leon mette giù il pallone del 22-19. Ma l’uomo in più di Perugia in questa fase è Hoogendoorn. Piacenza prova a rientrare, ma Russo regala tre set point. A chiudere il set è però Hoogendoorn: 25-22.

Conoscendo la pericolosità di Piacenza al tie break Perugia vuole chiuderla e fare bottino pieno. I Block Devils, con la difesa di Podrascanin e le giocate di Hoogendoorn, si portano sul +5 (8-3).

Sul 10-5 Piacenza buca il muro a tre di Perugia, poi il rosso rimediato da Heynen vale un altro punto per gli ospiti che provano a rientrare in partita (10-7).

Ma a spingere Perugia arriva ancora il solito Hoogendoorn, praticamente perfetto.

Piacenza mura Leon per il pallone del possibile +6 per Perugia. Non sbaglia invece Hoogendoorn, chiamato ancora ottimamente da De Cecco.

Forzano le battute le due squadre e una serie di errori da una parte e dall’altra consentono a Perugia di mantenere i 5 punti di vantaggio.

Il +6 (17-11) arriva con un muro strepitoso di Filippo Lanza, subito imitato da Russo. Si alzano i mattoncini a colorare di bianco e di rosso il PalaBarton.

Ancora un muro di Russo per il 20-11, poi Hoogendoorn piazza l’ace del +10 (21-11).

La partita la chiude Podrascanin (25-14): ancora una vittoria da 3 punti in rimonta per la Sir. Decisivo il muro e l’innesto di Hoogendoorn che si prende l’Mvp con il 100% in attacco.

Si chiude momentaneamente la pagina Superlega per Perugia che apre quella della Champions League. Giovedì sera infatti i Block Devils volano in Portogallo per affrontare il Benfica Lisbona nella quinta giornata della Pool D e vanno a caccia della matematica qualificazione ai quarti di finale.

I commenti

Roberto Russo (Sir Safety Conad Perugia): “Prima di tutto complimenti a Piacenza che ha giocato molto bene. Noi, dopo un primo set altalenante, siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco ed è stato importante vincere. La mia prova? Si lavora per la squadra, oggi è andata bene”.

Maximiliano Cavanna Gas Sales Piacenza): “Abbiamo avuto un bell’approccio, un bell’atteggiamento di squadra che ci ha permesso di iniziare al meglio il match. Poi loro sono una squadra forte, sono usciti fuori e ci hanno messo in difficoltà. È difficile portare via punti da questo palazzetto e con questo tifo. Credo che comunque questa prova ci serva per guardare con fiducia alle prossime partite dove ci giocheremo le nostre carte per arrivare ai playoff ”.

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Piacenza 3-1 (23-25 25-18 25-22 25-14)

Sir Safety Conad Perugia: Fabio Ricci; Sjoerd Hoogendoorn 10 (9 attacco, 0 muro, 1 ace); Robert Taht; Wilfredo Leon 18 (14, 1, 3); Filippo Lanza 10 (6,2,2); Tsimafei Zhukouski 2 (0, 2, 0); Roberto Russo 12 (7, 4, 1); Aleksander Atanasijevic 6 (5, 1, 0); Luciano De Cecco, Marko Podrascanin 10 (7, 3, 0); Massimo Colaci, Alessandro Piccinelli ne; Oleh Plotnytskyi ne, Omar Biglino ne. All Heynen.

Gas Sales Piacenza: Cavanna, Nelli 9, Stankovic 8, Krsmanovic 8, Berger 13, Kooy 16, Scarferla (libero), Fei, Paris, Botto 1. N.e.: Fanuli (libero) Tondo, Pistolesi, Yudin. All. Gardini.

Le cifre

PERUGIA: 16 b.s., 7 ace, 59% ric. pos., 27% ric. prf., 51% att., 13 muri. PIACENZA: 16 b.s., 3 ace, 49% ric. pos., 14% ric. prf., 44% att., 7 muri.