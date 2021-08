Bastia Umbra, risse e assembramenti: locale chiuso per 15 giorni - Tuttoggi

Forze dell'ordine intervenute per quattro diversi episodi. I titolari potranno ricorrere entro 60 giorni

“Compromissione della sicurezza pubblica e la possibile reiterazione di fatti di particolare gravità”. Per questo motivo le licenze per l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività e di pubblici spettacoli, e pubblica somministrazione di cibo e bevande di un locale di Bastia Umbra sono state sospese per quindici giorni, decisione notificata sabato pomeriggio e contro cui i titolari del locale potranno adire al Tar entro sessanta giorni. A operare il commissariato assisano della Polizia di Stato agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca e la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Perugia, su decisione del Questore e sentiti anche il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, e la municipale bastiola.

I fatti oggetto della contestazione sono quattro e si sono svolti nel giro di pochi giorni, nella seconda metà di luglio. Il primo episodio è stato scoperto grazie a un referto dell’ospedale arrivato in commissariato: durante un party, un giovane era stato aggredito da sette soggetti a lui sconosciuti, finendo al pronto soccorso. Nel secondo caso, durante una cena con centinaia di partecipanti, gli agenti arrivati per un controllo hanno scoperto non solo che molte delle persone si assembravano senza mascherina, ma anche che erano intente a ballare nonostante la normativa in materia.

Il giorno successivo al controllo di cui sopra le forze dell’ordine, chiamate per sedare una rissa, sono arrivate quando i contendenti erano già fuggiti; nel corso dei controlli, hanno scoperto che all’interno del locale c’era un nutrito assembramento di giovani che ballavano nell’apposita pista, senza però rispettare le distanze di sicurezza. In un’altra occasione i controlli della polizia hanno permesso di identificare 25 persone, di cui 2 già note alle forze dell’ordine.

Infine, il quarto episodio: sempre durante un controllo per verificare il possibile assembramento dovuto al deflusso post chiusura, gli agenti hanno scoperto un ragazzo picchiato con pugni e calci mentre era a terra. Anche in questo caso gli aggressori sono fuggiti, lasciando la vittima sanguinante a terra.