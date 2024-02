Bastia Umbra, pubblicato il regolamento dei patti di collaborazione per la tutela dei beni comuni - Tuttoggi.info

\della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali. Dopo l’approvazione del consiglio comunale del 30 novembre scorso, ora è stato pubblicato (su www.comune.bastia.pg.it sotto la sezione Avvisi) il regolamento in cui si individua il bene comune, gli obiettivi, l’interesse generale da tutelare, le capacità, le competenze, le risorse dei sottoscrittori, la durata e le responsabilità.

Possono essere coinvolti soggetti singoli, gruppi di persone, comitati, abitanti di un quartiere uniti solo dall’interesse nel promuovere la cura di un bene. I Patti di collaborazione sono il principale strumento per l’attuazione dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni attraverso il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

“La sottoscrizione dei Patti di Comunità nell’ambito in cui si è lavorato sinergicamente tra tutti i soggetti coinvolti segna infatti una data importante per la nostra città, con l’approvazione contestuale del regolamento sulla gestione del bene comune”, le parole dell’assessore Daniela Brunelli, mentre il sindaco Paola Lungarotti esprime “Grande soddisfazione per la concretizzazione di un lavoro volto alla valorizzazione del bene comune, quell’ insieme di situazioni sociali che promuovono la perfezione dei singoli, delle famiglie e delle associazioni”. Per informazioni telefonare al Settore Cultura tel. 075 8018252 – 221-250- 243 o al Segretario Generale tel. 075 8018207