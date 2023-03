Bastia Umbra comune riciclone 2023: è l'unico umbro sopra i 20.000 abitanti - Tuttoggi

Bastia Umbra da anni si distingue prestando attenzione al sistema di raccolta, adeguandolo di volta in volta perché il servizio sia organizzato sempre meglio e in tal modo consentire ai cittadini di operare per mantenere i risultati raggiunti e di poterli migliorare, contribuendo anche a curare il decoro urbano.“Per la terza volta Bastia Umbra è stata premiata come Comune Riciclone, un riconoscimento importante grazie all’impegno collettivo dei nostri concittadini la cui sensibilizzazione comincia già in età scolastica”, le parole del sindaco Lungarotti. “Ci siamo impegnati con determinazione e senza timore – aggiunge l’assessore all’ambiente Francesco Fratellini – nella sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta che sono andati a risolvere i problemi che si sono manifestati di volta in volta. Ritengo che la collaborazione, unitamente all’impegno e alla pazienza dei cittadini che per questo ringrazio, sia stata determinante per raggiungere i risultati del nostro territorio”.