Bastia Umbra, aggredito capotreno | Carabinieri fermano un uomo

share

Nuova aggressione ad un capotreno sabato mattina sui treni dell’Umbria. Il ferroviere è stato aggredito infatti da un uomo, uno straniero, a bordo del treno 22805 (Terontola – Foligno) a Bastia Umbra.

L’aggressore si sarebbe in un primo tempo dileguato nella stazione bastiola, salvo poi ritornare sul posto successivamente. Riconosciuto, è stato a quel punto fermato da una pattuglia dei carabinieri giunta nel frattempo sul posto per essere identificato e per i provvedimenti conseguenti.

share

Stampa