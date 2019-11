Bastia, la Lega: dov’è il Piano urbano del traffico?

Che fine ha fatto il Piano urbano del traffico (Put) di Bastia Umbra? Lo chiedono al sindaco, all’assessore all’Urbanistica e al presidente del Consiglio comunale le consigliere del gruppo della Lega, Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati attraverso un’interrogazione scritta nella quale ricordano che la redazione del Put era stata affidata con determina n. 806 del 19 novembre 2018 ad un’azienda di Firenze per un costo di oltre 14mila euro.

In quella determina di aggiudicazione si prevedeva la consegna del Piano entro il primo trimestre del 2019. Ma addirittura ad un anno dall’aggiudicazione non se ne sa più nulla.

Eppure, rilevano le due esponenti della Lega, “questo documento riveste un’importanza fondamentale per opportune valutazioni da inserire nella redazione del nuovo Piano regolatore generale, di cui sembrerebbe prossimo l’arrivo in Consiglio comunale per l’approvazione della sua parte strutturale. E comunque – proseguono Degli Esposti e Migliorati – è di fondamentale supporto nelle riflessioni riguardanti la viabilità del nostro territorio, divenuta problematica”.

Per questo nell’interrogazione si chiede all’Amministrazione comunale lo stato di realizzazione del Put, invitando sindaco e assessore a fornire al Consiglio comunale eventuali elaborati già acquisiti ma non ancora ufficializzati.

