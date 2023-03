Bastia, la direttrice del Coro Aurora Stefania Piccardi premiata con la Mimosa d’oro

Un premio a Stefania Piccardi, direttrice del Coro Aurora, che è un “riconoscimento del ruolo che possono avere personalità tra le giovani generazioni quale punto di riferimento e di crescita”.

A consegnare la Mimosa d’oro è stata il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, che ha definito Stefania Piccardi una “Persona poliedrica e fattivamente partecipe alla vita della comunità bastiola, promotrice della cultura e della disciplina musicale, anima sensibile negli eventi e commemorazioni civili. Grazie al suo instancabile impegno ha saputo portare con dolcezza, autorevolezza, cura tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze nei sentieri della musica e dell’arte corale, aiutandoli ad esternare amore e dedizione verso i linguaggi più elevati e nobili dell’espressività umana. Sempre disponibile per la promozione di iniziative ed attività per tutta la comunità alimentando nel contempo i valori della persona, della dignità delle donna, dei talenti personali come espressione di unicità e inviolabilità”.