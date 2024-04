Bastia: alle amministrative anche CiviciX, con Paola Lungarotti, e Azione, per Erigo Pecci - Tuttoggi.info

Alle amministrative di Bastia ‘spuntano’ anche CiviciX e Azione, rispettivamente per centrodestra e centrosinistra.

CiviciX sosterrà Paola Lungarotti, sindaca uscente sostenuta da tutto il centrodestra; come spiega il presidente regionale Andrea Fora, “Ho conosciuto Lungarotti confrontandomi anche con lei su diversi dossier riguardanti il territorio e gli enti locali. Ha dimostrato di essere un sindaco attento, capace, al fianco dei cittadini, ascoltando le loro esigenze e lavorando instancabilmente per tradurle in azioni concrete. Per Fora “Con la sua esperienza, competenza e passione per il territorio, Paola Lungarotti è la scelta naturale per un movimento civico come il nostro che guarda al merito delle questioni, alla capacità progettuale e non ai posizionamenti politici”.

In vista delle prossime elezioni amministrative di Bastia, Azione ha invece deciso di intraprendere un dialogo costruttivo con il candidato sindaco Erigo Pecci (sostenuto dalla coalizione progressista formata dal campo largo del centrosinistra) dopo un confronto avvenuto anche in segreteria regionale. “Dopo un ciclo di governo lungo della città da parte della destra, che non valutiamo esaltante, e stante anche le spaccature sostanziali della coalizione uscente, riteniamo sia utile aprire nei prossimi giorni un confronto sano e centrato sulle priorità della città con il candidato Pecci. L’auspicio – spiega il segretario provinciale Francesco Sorci – è che possano emergere convergenze significative per rafforzare una proposta pragmatica e innovativa, della quale Azione vuole farsi interprete”.