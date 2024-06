Bastia, al ballottaggio la sfida Pecci - Lungarotti | Affluenza e risultato finale - Tuttoggi.info

Cambiamento contro continuità, centrosinistra contro centrodestra: Bastia Umbra arriva al ballottaggio con lo sfidante Erigo Pecci (sostenuto dal campo largo composto da PD, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Bastia, Movimento 5 Stelle, PSI, Progetto Bastia) che con i suoi 4.618 voti al ballottaggio è arrivato in vantaggio rispetto a Paola Lungarotti (sostenuta dalla sua lista civica Paola Lungarotti sindaco e dal centrodestra ufficiale, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega), sindaca uscente arrivata al ballottaggio con 4.172 voti.

L’affluenza del ballottaggio ha visto una diminuzione di circa 10 punti percentuali rispetto alla prima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, registrando alle 15:00 di oggi, 24 giugno, un complessivo 56,12% degli aventi diritto.

Per entrambi i contendenti nessun apparentamento ufficiale, anche se il centrodestra – dopo essersi spaccato – ha ritrovato una sorta di unità, con un accordo programmatico tra Lungarotti e Catia Degli Esposti, candidata del centrodestra civico. L’affluenza al ballottaggio è leggermente inferiore rispetto al primo turno: alle ore 12 di domenica aveva votato il 13,61% (contro il 21,07% al primo turno), alle 19 aveva votato il 33,68% contro il 32,24% del primo turno e alle 23 di domenica avevano votato il 44,59% degli elettori rispetto al 55,03 del primo turno.

Se vince Paola Lungarotti al momento sono sicuri di entrare in consiglio Stefano Santoni Stefano, Francesca Sforna, Michael Alunni Bernardini e Valeria Morettini per Fratelli d’Italia; Giulio Provvidenza, Moreno Ricci, Daniela Brunelli e Mauro Timi per Lungarotti sindaco; e Giuseppina Grasso e Filiberto Franchi per Forza Italia. Quattro i consiglieri per la coalizione arrivata al ballottaggio, il candidato Pecci, Ramona Furiani e Alessandro Barbanera per il Pd; e Stefano Lombardi di Uniti per Bastia, più due consiglieri per la coalizione di Catia Degli Esposti, tra cui sicuramente la candidata sindaco e Fabrizio Raspa.

Questi ultimi due entrano anche se vince Pecci, la cui avrà dieci consiglieri, con uno schema 4-3-1-1-1. Al momento certi Furiani e Barbanera, oltre a Luisa Fatigoni e Luca Ciuchicchi per il Pd; oltre a Lombardi, per Uniti per Bastia entrerebbero anche Claudio Boccali ed Elisa Zocchetti) e uno ciascuno per Alleanza Verdi Sinistra (Pablo Tombolesi), Movimento 5 Stelle (Marcello Rosignoli) e Progetto Bastia (Paolo Ansideri). In quota minoranza, quattro consiglieri per la coalizione arrivata al ballottaggio: la candidata Lungarotti, con Provvidenza (Lungarotti sindaco) e Santoni e Sforna per Fdi.