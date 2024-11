Basket Gubbio: niente riscatto con Alba - Tuttoggi.info

Cade ancora l’Emi Basket Gubbio. Dopo la sconfitta contro la Virtus Assisi, i biancoblu falliscono l’opportunità di riscatto contro Alba Basket, che passa alla Polivalente per 49-69. I ragazzi di coach Cecchini partono bene e chiudono il primo quarto avanti di 9 punti, ma dal secondo quarto in poi la partita cambia completamente volto. Gli abruzzesi, grazie al 12-15 del secondo parziale, riescono infatti ad avvicinarsi prima dell’intervallo lungo (32-26) per poi completare la rimonta nel secondo tempo. Al rientro dagli spogliatoi il Basket Gubbio non riesce comunque a riprendere in mano le redini del match, la cui inerzia è ormai totalmente dalla parte degli ospiti che prendono definitivamente il largo grazie ad un’ottima prestazione difensiva unita all’esperienza del roster abruzzese; su tutti, si distinguono Mazza e Villani, che chiudono rispettivamente a 26 e 20 punti. Gli eugubini non trovano la forza di reagire: Alba Basket chiude gli spazi centrali lasciando il tiro da tre ai biancoblu, che però non sono in giornata (6/33 da tre punti). La seconda sconfitta consecutiva, unita alle vittorie di Gualdo, Assisi e Perugia, fa scivolare il Basket Gubbio al secondo posto in classifica, dietro ai “cugini” gualdesi (14 punti) a -2 dalla vetta con Virtus Assisi e Perugia Basket, prossimo avversario dei ragazzi di coach Cecchini. Nessun dramma, perché partite come questa fanno parte di un percorso di crescita di una squadra che, da neopromossa, si sta giocando le proprie carte senza paura e con la voglia di divertirsi e fare bene. Si tornerà domani sul campo di allenamento per preparare al meglio la sfida perugina prevista per sabato 30 alle ore 18:30 presso il PalaFoccià di Ferro di Cavallo.

BASKET GUBBIO – ALBA BASKET 49-69

BASKET GUBBIO: Di Simone 12, De Angelis 4, Cecchini 3, Rombi 12, Sabotig 2, Pascolini ne, Carsetti, Giorgetti 9, Vispi, Razzi 5, Palazzari, Setkic 2.

ALBA BASKET: L’Innocente, Remigio 5, Villani 20, Schiavoni, Cimini 6, D’Ippolito 7, Ndoj, Persia, Di Luca 5, Mazza 26.

PARZIALI: 20-11, 12-15, 8-24, 9-17

PROGRESSIVI: 20-11, 32-26, 40-50, 49-69