Basket, Alessandro Cappelletti di Spoleto in nazionale: stasera Italia – Ucraina

“La notizia della sua convocazione ci ha riempito di orgoglio – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – perché Alessandro nel corso della sua carriera sportiva ha dimostrato non solo talento, ma anche una determinazione e una capacità di sacrificarsi notevoli, superando infortuni non semplici da affrontare. Stasera lo seguiremo con entusiasmo, la città farà il tifo per lui”.

Anche il vicesindaco Stefano Lisci, che ha tra le sue deleghe anche quella relativa allo sport, ha voluto esprimere la propria soddisfazione: ”Il movimento cestistico spoletino è sempre stato molto vivo, con tecnici e società capaci di far vivere ai più giovani questo sport con passione e professionalità. Con questa convocazione Alessandro Cappelletti si aggiunge a due grandi atleti di questa città che hanno segnato la storia del basket, Domenico Zampolini e Roberto Brunamonti. Stasera e domenica tiferemo per lui e per la nostra nazionale, in attesa di celebrarlo a Spoleto insieme alla famiglia e ai tanti tifosi che lo seguono”.